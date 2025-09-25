Sudeste segue com baixas temperaturas e chuva nesta quinta

Inmet emitiu alerta para rajadas de vento e raios em áreas centrais de Minas Gerais; em São Paulo, os termômetros devem registrar uma mínima de 12ºC e uma máxima de 16ºC

Denny Cesare/Código19/Estadão Conteúdo Pedestres enfrentam clima frio e chuvoso em Campinas, no interior de São Paulo



A previsão do tempo para esta quinta-feira (25) traz um cenário de instabilidade para grande parte da região Sudeste do Brasil. Há uma possibilidade de chuva na faixa leste do estado de São Paulo, embora o volume não deva ser significativo. No entanto, o litoral paulista pode enfrentar precipitações mais intensas, assim como as regiões litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para rajadas de vento e raios em áreas centrais do estado, indicando a necessidade de precaução.

No Sul do país, a situação é um pouco diferente. Uma alta pressão atmosférica mantém o tempo firme na maior parte da região. Contudo, há previsão de chuva no litoral do Paraná e possibilidade de chuva fraca no litoral de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o tempo permanece estável, com temperaturas baixas que favorecem a ocorrência de geada na Serra Gaúcha. Apesar das frentes frias e da umidade, um alerta de baixa umidade do ar foi emitido para o interior nordestino e grande parte do Mato Grosso do Sul, o que pode afetar a saúde e o bem-estar da população.

As temperaturas para esta quinta-feira variam significativamente entre as diferentes regiões do Brasil. Em São Paulo, os termômetros devem registrar uma mínima de 12ºC e uma máxima de 16ºC, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Em Florianópolis, as temperaturas devem oscilar entre 13ºC e 19ºC, enquanto Campo Grande pode registrar uma mínima de 18ºC e uma máxima de 31ºC. Já em João Pessoa, as temperaturas devem variar entre 24ºC e 28ºC, mantendo um clima mais ameno.

