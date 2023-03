Filha do ator Juliano Cazarré é internada para retirada de sonda

Maria Guilhermina passou por procedimentos médicos nesta quarta-feira, 15, e mãe pediu orações

Reprodução/ instagram @leticiacazarre Maria voltou ao hospital para procedimentos médicos e passa bem



A pequena Maria Guilhermina, de nove meses, filha do ator Juliano Cazarré e da bióloga Letícia Cazzaré voltou a ser internada nesta quarta-feira, 15. Segundo a mãe, Maria voltou ao hospital para trocar a cânula de traqueostomia e retirar a sonda de gastrostomia. Letícia mostrou nos stories de sua conta no Instagram o momento em que a filha é levada ao hospital de ambulância. No final do dia, a bióloga atualizou o estado de saúde da filha. “Amigos, é hora de Maria Guilhermina colocar esse Brasil para rezar de novo. Fizemos os procedimentos, deu tudo certo, mas ela sentiu um pouco e vamos ficar internada até ela melhorar”, escreveu. Maria Guilhermina nasceu com uma doença rara chamada anomalia de Ebstein, que afeta as funções básicas e o desenvolvimento do coração. Ela já passou por algumas cirurgias desde que nasceu. O casal tem mais quatro filhos.