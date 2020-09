Filha de Paola Carosella lista tarefas feitas em casa para fazer pedido à mãe; assista

Francesca Carosella sabe como agradar a mãe antes de pedir o que realmente gostaria de fazer

Reprodução/Twitter e Instagram Vídeo da pequena encantou os internautas na noite de quarta-feira (2)



Francesca Carosella tem apenas 8 anos, mas já sabe como fazer para agradar a mãe, a chef Paola Carosella. Em vídeo divulgado pela jurada do Masterchef na noite de quarta-feira (2), a menina aparece listando suas tarefas feitas em casa para, ao fim, fazer um pedido especial. “Já dei comida para os cachorros, já fechei os cachorros, vou tomar banho, escovar os dentes e botar o meu aparelho [ortodôntico]. Eu tô liberada para assistir um vídeo do Felipe Neto?”, pediu a pequena. Com a autorização da mãe, Francesca vibrou e se mostrou claramente uma fã do youtuber. “Eu gosto quando parece que eu estou no controle #sóquenão”, brincou a chef. Francesca é a única filha de Paola, fruto de um relacionamento dela com um arquiteto argentino. Em 2013, Paola começou a namorar com o irlandês Jason Lowes e está com ele até hoje.

Assista ao vídeo: