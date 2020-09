3ª temporada de ‘Star Trek: Discovery’ terá personagens não-binário e transgênero

Blu del Barrio e Ian Alexander interpretarão os personagens Adira e Gray; série deve estrear em 15 de outubro na CBS All Access

A franquia Star Trek anunciou que terá seus primeiros personagens não-binário e transgênero na próxima temporada de ‘Star Trek: Discovery’. Os atores já foram selecionados. Blu del Barrio – em sua estreia na televisão – interpretará o personagem não-binário Adira, que se junta à tripulação do USS Discovery e estabelece laços fortes com o Tenente Comandante Paul Stamets (Anthony Rapp) e o Dr. Hugh Culber (Wilson Cruz). Ian Alexander (The OA) interpretará Gray, um jovem empático, caloroso e ansioso que sonha em ser um hospedeiro Trill, mas precisará se adaptar a uma reviravolta inesperada. Ian será o primeiro ator transgênero no universo Trek.

A showrunner e produtora executiva da série, Michelle Paradise, comemorou o feito. “Star Trek sempre fez uma missão de dar visibilidade às comunidades sub-representadas porque acredita em mostrar às pessoas que um futuro sem divisão com base em raça, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual está inteiramente ao nosso alcance”, disse ao site Deadline. A equipe de criação da série consultou a organização ativista GLAAD para criar personagens respeitosos à comunidade LGBTQ+. “Temos orgulho de trabalhar em estreita colaboração com Blu del Barrio, Ian Alexander e Nick Adams na GLAAD para criar os personagens extraordinários de Adira e Gray e dar vida a suas histórias com empatia, compreensão, empoderamento e alegria”, completou Michelle. A terceira temporada de Star Trek: Discovery está marcada para estrear em 15 de outubro na CBS All Access.