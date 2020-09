The Rock revela que toda a família foi diagnosticada com Covid-19

Astro da franquia ‘Velozes e Furiosos’ classificou experiência coletiva como uma das mais desafiadoras de sua vida

O astro Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, revelou na quarta-feira (2) que ele, sua esposa, Lauren Hashian, e as duas filhas do casal foram diagnosticados com o novo coronavírus. Em vídeo publicado no Instagram, o ator disse que a família já se recuperou da doença, mas classificou a experiência como uma das mais desafiadoras da sua vida. “Eu queria que fosse apenas eu que tivesse pegado o vírus, mas foi a minha família inteira”, disse The Rock no vídeo. “Minha esposa Lauren, assim como minhas duas meninas e eu, todos nós pegamos Covid-19. Poderia dizer a vocês que esta foi uma das coisas mais desafiadoras e difíceis que já tivemos que suportar como uma família, e para mim também”, completou.

The Rock é pai de duas meninas: Jasmine Lia, de 4 anos, e Tiana Gia, de 2. Segundo o relato do ator, as crianças se recuperaram mais rápido da doença do que ele e Lauren. “Se vocês estão recebendo família e amigos em sua casa, que você conhece, confia neles, eles podem ficar em quarentena assim como vocês. Você nunca sabe”, disse. Johnson ainda reforçou a recomendação para o uso de máscara para todos. “Usar sua máscara não é uma questão política. Eu sou um homem que se importa com a família, mas também sou um homem que se importa com todos vocês e não quero que você ou toda a sua família pegue Covid-19.”