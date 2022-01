Filho de Batoré faz homenagem após a morte do pai: ‘Vá em paz, meu melhor amigo’

Ivann Mastronardi postou várias fotos com o pai e agradeceu o humorista por tudo o que ensinou a ele

Reprodução/Instagram/mastronardiivann/11.01.2022 Ivann Mastronardi compartilhou alguns momentos que viveu com o pai, Batoré



Ivann Mastronardi, filho do ator Batoré, fez uma homenagem ao pai na noite de segunda-feira, 10. Nas redes sociais, ele postou várias fotos ao lado do pai e escreveu: “Hoje essa estrelinha foi brilhar no céu, só tenho a agradecer por cada momento vivido ao seu lado, cada risada, cada ensinamento, cada bronca, muito obrigado por me ensinar um pouco do que é a vida. Obrigado por jogar bola comigo na praia, obrigado por me fazer ser apaixonado por futebol, obrigado por viver cada momento intensamente. Uma frase que o senhor sempre falava: ‘Curta a vida, que a vida é curta’. Pois é, ela é curta mesmo. Cuida de nós aí pai. Vá em paz, meu pai, meu melhor amigo, meu irmão, muitas vezes meu filho, vá em paz”.

Batoré morreu na última segunda aos 61 anos. O artista, que tratava um câncer e teve complicações relacionadas à doença, estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, zona Norte de São Paulo. Por anos, o humorista integrou o elenco da atração “A Praça é Nossa”, do SBT. Ele também participou de humorísticos na Record e teve uma recente passagem pela Globo, participando da novela “Velho Chico” e da série “Cine Hólliudy”. O último trabalho do artista na TV foi na série “Os Exterminadores do Além”, exibida no SBT. Ele também teve uma carreira política, sendo vereador de Mauá por dois mandatos. Em nota, a emissora de Silvio Santos lamentou a morte do humorista: “O SBT se solidariza com a família de Ivan, que deixa os filhos Ivann e Alexandra, com todo o público que sempre aplaudiu Batoré, e com seus colegas e amigos de A Praça é Nossa, e pede a Deus que os conforte neste momento difícil”.