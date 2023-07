Filho de Leonardo reforça rumores de romance com ex-BBB: ‘Pessoa única’

Matheus Vargas falou pode ‘conhecer melhor’ Hariany Almeida durante a gravação de um clipe

Reprodução/Instagram/matheusvargas Matheus Vargas e Hariany Almeida se aproximaram durante a gravação do clipe de 'Raparigueiro'



O cantor Matheus Vargas, filho do também cantor Leonardo, contou como se aproximou da ex-BBB Hariany Almeida e reforçou os rumores de que está vivendo um romance com ela. Os fãs começaram a especular um possível envolvimento de Mathaus com a influenciadora depois que ele a convidou para participar do clipe de Raparigueiro, música que será lançada no próximo dia 26 de julho. Questionado por um seguidor sobre como foi a gravação com Hariany, o sertanejo falou: “Achei bom demais gravar com ela. Não a conhecia, só tinha visto ela uma vez antes da gravação e pude conhecer ela melhor no dia trabalhando junto”. Ele contou que a ex-participante do “BBB 19” por pouco não sofreu um acidente nos bastidores do clipe. “No primeiro take da gravação, ela quase arrebentou o pé, mas graças a Deus não deu nada.” Matheus também fez vários elogios à Hariany: “Conhecer ela melhor foi muito bom. Ela é uma pessoa única, muito engraçada, muito gente boa, virei fã e é uma pessoa muito especial”. Ainda interagindo com os seguidores, uma pessoa perguntou a Matheus se ele é um homem “raparigueiro” e, com um sorrisinho no rosto, ele respondeu: “Depende da época”.