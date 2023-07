Viúva do cantor Leandro fala sobre críticas por engravidar aos 47 anos: ‘Tenho dó’

Caçula de Andréa Mota, Gabriel é fruto do atual casamento da ex-modelo com Fernando Alves Carmo; menino nasceu em abril deste ano

Reprodução/Instagram/andreammota Andréa Mota, viúva de Leandro, engravidou aos 47 anos



Andréa Mota, viúva do cantor sertanejo Leandro, falou sobre as críticas que recebeu por engravidar aos 47 anos. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e ser questionada sobre o assunto, a ex-modelo contou que se deparou, sim, com muitos comentários maldosos, mas enfatizou que não liga para isso. “A maioria [das pessoas] sempre vai nos criticar. Mas a opinião destas pessoas vale zero para mim. Se querem e podem fazer, façam enquanto há tempo”, declarou. Andréa também explicou por que não apaga dos seus posts os comentários negativos relacionados à sua recente gravidez: “Só perco tempo com coisas boas. No caso desses comentários ruins, eu nem leio e também não preciso apagar. Se a pessoa me segue e ainda comenta mal, deve ser muito mal amada ou infeliz. Tenho dó”. O caçula de Andréa, Gabriel, nasceu em abril deste ano e é o terceiro filho da ex-modelo com Fernando Alves Carmo, seu atual marido. Já com o irmão de Leonardo, que morreu em 1998 vítima de câncer, ela tem dois filhos: Lyandra e Leandrinho. Questionada por uma seguidora se pretende engravidar novamente, Andréa foi direta: “Fábrica fechada.” A gravidez de Gabriel foi planejada pela ex-modelo, que recorreu à Fertilização in Vitro (FIV).