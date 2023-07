João Guilherme revela que Jade Picon fez uma tatuagem íntima nele: ‘Toda tremida’

Cantor contou em que região do seu corpo a ex-namorada tatuou e qual foi a arte escolhida por ela

Reprodução/Instagram/joaoguilherme/jadepicon João Guilherme e Jade Picon namoraram por três anos



O ator João Guilherme revelou que possui uma tatuagem íntima feita pela influenciadora Jade Picon na época em que namoravam. Os artistas ficaram juntos por três anos e anunciaram o fim do relacionamento em agosto de 2021. “Eu tenho um ‘J’ que a Jade tatuou na minha bunda, mas é bem pequenininho”, contou o filho de Leonardo no podcast “PocCast”. A tatuagem foi feita na casa de um tatuador amigo do então casal. “Ela fez a primeira tatuagem dela, um ‘sete’ que ela tem aqui [no pulso], e a gente fez uma tattoo na boca. Aí ela falou assim: ‘Deixa eu tatuar um ‘Jade’?’. Eu falei assim: ‘Está doida?’. Ela: ‘Deixa eu tatuar um ‘J’ então’. E ‘J’ é a nossa inicial, então está tudo bem”, falou o artista. O resultado da tatuagem não foi dos melhores: “É toda tremida”. João Guilherme, no entanto, deu a entender que não liga, pois sabe que é complicado fazer uma tatuagem, isso porque ele já tentou tatuar o próprio pé. Durante o namoro com a ex-BBB, o ator incentivava Jade a ousar e fazer uma tatuagem no rosto. “Sempre falava que ela ficaria linda se ela fizesse umas tatuagens bonitas, eu até falava para ela fazer no rosto. É uma proposta, ela ia ser icônica se ela bancasse uma tatuagem no rosto, enfim, ideias de girico”, concluiu o artista.