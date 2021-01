Filho de Mauricio de Sousa rebate seguidora que criticou foto dele beijando o marido

Mauro Sousa pediu ‘mais amor’ a seguidora que disse que dois homens juntos é coisa do ‘diabo’

Reprodução/Instagram/maurosousa Mauro Sousa, filho de Mauricio de Sousa, não gosto de ser criticado por foto com o marido



O ator Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, rebateu um comentário de teor homofóbico que recebeu em uma foto postada no Instagram na qual está beijando o marido, Rafael Piccin. “Tudo é lindo para o povo. Desde quando dois homens juntos é lindo? Para Deus não é e sim do diabo”, escreveu a seguidora. Incomodado com o comentário, Mauro respondeu: “Você ia gostar que entrassem no seu Instagram e começassem a julgar seus filhos e a maneira como você os educa? Chato, né? Afinal, ninguém te conhece e nem sabe nada de você. Então por que você faz comigo o que não gostaria que fizessem contigo? As suas crenças servem apenas e somente para você, para seu Intagram, para sua vida. No meu Instagram, eu posto o que eu quiser de acordo com as minhas crenças. O meu Deus, diferente do seu, acredita no amor de todas as formas. Então, vamos combinar de cada um cuidar da sua vida?”.

Além de dar a respostas, o filho de Mauricio de Sousa decidiu tirar um print do comentário e postar no feed do seu Instagram. Ele explicou que não queria expor ninguém, mas gostaria de “trazer uma reflexão” aos seguidores e aos “haters” que costumam comentar as fotos em que ele aparece com o marido. “Mais amor, gente”, pediu o artista. Em novembro do ano passado, Mauro celebrou 13 anos de união com Rafael. Em um post feito na época, ele escreveu: “Estou empolgadíssimo pelos próximos capítulos da nossa história porque 13 anos não são nada perto da vida inteira que ainda vamos passar juntos”.

