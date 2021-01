Viih Tube se pronuncia após boatos de que está confinada para o ‘BBB 21’

Youtuber negou que está no pré-confinamento para entrar no reality e disse que segue postando normal nas redes sociais

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube fez stories dizendo que não está no pré-confinamento



A youtuber Viih Tube decidiu se pronunciar no Instagram depois que começou a circular nas redes sociais que ela já estaria confinada para participar do “BBB 21”. O nome da influencer chegou aos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 16, e, assim que acordou, Viih gravou alguns stories na cama dizendo que estava em seu quarto. “Estão achando que eu estou confinada. Gente, de onde surgiram essas ideias? Porque eu estou literalmente ativa [nas redes sociais], do mesmo tanto que eu sempre fui, postando o mesmo tanto que eu sempre postei de fotos e stories. Normal. Estou aqui em casa”, afirmou. O “BBB 21” começa no próximo dia 25 de janeiro e a lista dos participantes do grupo “camarote” segue sendo muito especulada. Vale ressaltar que os participantes famosos já podem estar no pré-confinamento e estão fazendo postagens nas redes sociais para despistar o público. Os seguidores da atriz Carla Diaz, por exemplo, repararam que em apenas um dia ela apareceu nos stories com três cores de esmalte diferentes. Vale lembrar que ela é um dos nomes cotados para a nova edição do reality, assim como Fiuk e Kéfera.

