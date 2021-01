Gusttavo Lima consegue enviar 150 cilindros de oxigênio para Manaus: ‘Vão salvar vidas’

Boeing foi carregado até sua capacidade máxima e será distribuído para os hospitais mais necessitados

Reprodução/Instagram/gusttavolima/Divulgação Gusttavo Lima mostrou o carregamento do Boeing com os cilindros de oxigênio



O cantor Gusttavo Lima cumpriu sua promessa e fez uma doação de cilindros de oxigênio para Manaus, que está enfrentando uma situação caótica na saúde pública por conta da falta desse equipamento. Na manhã deste sábado, 16, um Boeing, que foi carregado até sua capacidade máxima, está a caminho da capital do Amazonas com 150 cilindros, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do sertanejo à Jovem Pan. “Falei agora com a minha equipe, com a minha turma, todos os cilindros já carregados no Boeing. Foi o que coube. Daqui a pouco, mais ou menos na hora do almoço vai estar chegando essa carga de cilindros aí em Manaus”, informou Gusttavo nos stories do Instagram esta manhã. Os cilindros serão distribuídos aos hospitais que têm mais demanda e as regiões que mais precisam de ajuda. O equipamento auxilia no tratamento dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19, evitando a morte por asfixia. “Tenho certeza que esses cilindros de oxigênio vão salvar muitas vidas”, finalizou o cantor.