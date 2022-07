Filho de Ronaldo Fenômeno diz que sua situação financeira não é igual a do pai

DJ Ronald também falou se é bom de bola e se há chance de reatar seu namoro com Luiza Basile

Reprodução/Instagram/rnldmusic DJ Ronald é filho dos ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues



O DJ Ronald interagiu com seus seguidores nas redes sociais e contou que, diferente do que muitos pensam, a sua situação financeira não é igual à dos seus pais. O jovem de 22 anos é filho dos ex-jogadores de futebol Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, uma pessoa perguntou ao DJ: “Com a estrutura financeira que você tem, você não pensa em ter a sua própria produtora?”. Ronald então respondeu: “Que estrutura? Ainda preciso conquistar a minha! A estrutura financeira dos meus pais é diferente da minha”. Um outro seguidor quis saber se ele joga bem futebol, mas o DJ desmentiu o ditado que diz que “filho de peixe, peixinho é” e enfatizou que não é bom de bola. Ele também foi questionado sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com a influenciadora Luiza Basile, com quem namorou por quatro anos. “Nesse momento não. Não gosto de falar ‘nunca’, mas ambos estamos de acordo com a decisão que tomamos. Espero que consigamos manter o carinho e amor que tivemos durante nosso relacionamento agora nessa nova fase de nossas vidas. Principalmente pela Luma [cachorra do ex-casal]”, explicou Ronald.