Filho de Susana Werner e Julio Cesar desabafa sobre separação: ‘Não tenho nada a ver’

Cauet pediu para que ele e a irmã, Giulia, não sejam envolvidos no assunto do divórcio dos pais

Reprodução/Instagram/susanawerner Susana Werner e Julio Cesar são pais de Cauet e Giulia



O jogador de futebol Cauet, filho mais velho da atriz Susana Werner e do ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar, fez um desabafo após seus pais anunciarem a separação. Nos stories do Instagram, o jovem de 20 anos declarou: “Venho aqui informar que a situação dos meus pais é algo que eu não tenho nada a ver, pois sou somente filho e quero o melhor para os dois. Só peço um pouco de respeito e que, por favor, não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã. Por favor. Nós estamos bem, vida que segue”. Além de Cauet, a artista e o atleta são pais de Giulia, de 17 anos. O fim do casamento foi anunciado neste domingo, 21, por Susana em um comunicado divulgado nas redes sociais. “É com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, publicou a atriz.