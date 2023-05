Susana Werner anuncia separação de Julio Cesar após 21 anos de casamento

Atriz, que tem dois filhos com o ex-goleiro da Seleção Brasileira, pediu compreensão neste ‘momento difícil’

Reprodução/Instagram/susanawerner Susana Werner e Julio Cesar foram casados por 21 anos



A atriz Susana Werner anunciou neste domingo, 21, que seu casamento com o ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar chegou ao fim após mais de duas décadas juntos. “É com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo”, declarou a artista em um post no Instagram. De acordo com Susana, ambos concordaram em colocar um fim no relacionamento. “Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, comentou a atriz, sem dar detalhes do que motivou a separação. Julio Cesar não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Eles são mais de Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17. Susana fez sucesso nos anos 1990 e fez sucessos em tramas como “Malhação”, ela se afastou da carreira artística após seu casamento, que aconteceu em 2002 e, desde então, passou a explorar seu lado empresária.