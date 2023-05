Filho ilegítimo do ator francês Alain Delon é encontrado morto; polícia investiga

Suposta companheira do fotógrafo de 60 anos foi foi colocada sob custódia por ‘não prestar socorro’

Reprodução/Twitter/destinationcine Ari Boulogne tinha 60 anos e se dizia filho do ator Alain Delon



O fotógrafo Ari Boulogne, que dizia ser filho do renomado ator francês Alain Delon, foi encontrado morto aos 60 anos neste sábado, 20, em seu apartamento em Paris, confirmou o Ministério Público. Uma mulher de 58 anos, que seria sua companheira, foi colocada sob custódia da polícia por “não prestar socorro a pessoa em perigo”. Uma investigação que foi aberta após a morte de Ari para “esclarecer as circunstâncias sob as quais ocorreu a morte da vítima, que sofria de hemiplegia [uma alteração neurológica]”, divulgou a Promotoria. O fotógrafo, nascido em 1962, era filho da modelo, cantora e atriz alemã Nico, ícone da banda Velvet Underground, e afirmava ser também filho de Delon, algo que o ator sempre negou. No entanto, ele foi criado desde criança pela mãe de Delon, Edith Boulogne, que possui o mesmo sobrenome de Ari. Nos últimos anos, o fotógrafo solicitou o reconhecimento de paternidade à Justiça francesa, mas seu pedido foi rejeitado em setembro de 2021 devido ao local de residência de Delon, que há anos mora na Suíça.

*Com informações da AFP.