Irmão de Rodrigo Faro capota carro ao colidir com veículo em São Paulo: ‘Fatalidade’

Danilo Faro explicou o que aconteceu e afirmou que não estava alcoolizado; ninguém se feriu

Reprodução/Instagram/danilofaro/RedeTV! Danilo Faro não se machucou no acidente que se envolveu em São Paulo



O empresário Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, capotou o carro ao bater em um veículo que estava estacionado. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 18, na zona oeste de São Paulo. “Eu saí de uma reunião, estava com fome, fui fazer a volta aqui para pegar um lanche aqui embaixo, que é uma coisa que eu sempre faço porque moro aqui no [bairro] Jardins, e na hora que eu virei bati nesse carro [estacionado]. Conforme eu bati, meu carro virou”, contou Danilo ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!. Com a repercussão e as especulações sobre o acidente nas redes sociais, o irmão do apresentador da Record TV decidiu se pronunciar nas redes sociais e afirmou que não estava embriagado.

“Estou bem, não aconteceu nada comigo e com nenhuma pessoa. Eu não havia bebido (quem me conhece sabe que eu não bebo nada) e também não dirigia de forma imprudente. Foi simplesmente uma fatalidade e todas as providências já estão sendo tomadas, inclusive com os terceiros envolvidos no incidente através da minha seguradora”, postou Danilo na noite desta sexta-feira, 19, nos stories do Instagram. “Agradeço a Deus que mais uma vez se fez presente cuidando, preservando a minha vida e das outras pessoas. Estou bem, na ativa, trabalhei normalmente o dia todo e, agora, já em casa.” Vale lembrar que, em novembro de 2021, o empresário sofreu um grave acidente de carro. Na ocasião, ele afirmou que que a colisão aconteceu “por conta da irresponsabilidade e imprudência de terceiros”.