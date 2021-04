Filhos de Andréia Sadi e André Rizek nascem no Dia do Jornalista

Gêmeos chegaram ao mundo nesta manhã e tanto a jornalista quanto os bebês estão bem

Filhos gêmeos de Andréia Sadi nasceram nesta quarta-feira, 7



Os gêmeos do casal Andréia Sadi e André Rizek nasceram na manhã desta quarta-feira, 7. Um dos meninos veio ao mundo pesando 2,800 kg e o outro 3,155 kg. A notícia foi dada na atração “Seleção SporTV”, hoje apresentada por Gabriela Moreira, que substituiu Rizek. “João e Pedro nasceram pela manhã e estão bem. Andréia passa muito bem, os gêmeos passam muito bem e o pai eu imagino que passe muito bem também”, brincou a apresentadora. Uma curiosidade é que os filhos do casal de jornalistas escolheram uma data especial para nascer. “As crianças nasceram no dia 7 de abril, Dia do Jornalista, essa profissão tão machucada nos últimos tempos, mas tão importante e eu diria que é um recado para o mundo que a gente resiste e a gente se multiplica”, comentou Gabriela. Rizek e Andréia começaram a namorar em 2019 e o casamento aconteceu em março de 2020. O casal era discreto, mas começou a fazer sucesso ao interagir com os seguidores no Twitter e, logo, eles passaram a participar de vários programas da Globo, como o “Altas Horas” e o “Mais Você”, falando relação e da gravidez.