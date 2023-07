Filipe Ret causa suspiros com fotos ousadas na academia; confira

Reprodução/Instagram/@filiperet 'Qual é Ret? Minha namorada tem Instagram', brincou um internauta nos comentários



Em suas redes sociais, o rapper Felipe Ret postou ousadas fotos sem camisa e sensualizando. O registro mostra o artista em frente ao espelho da academia, enquanto abaixa a bermuda e exibe um pedaço de suas partes íntimas, um pouco abaixo da barriga. Em um dos cliques, ele aproveitou para exibir as tatuagens de seu braço. As fotos causaram frisson entre os seguidores, o que pode ser comprovado pelos comentários quentes e descontraídos: “Ret você não tem idade pra estar mexendo com o psicológico das pessoas. Isso não é legal”, disse um internauta. “Qual é Ret? Minha namorada tem Instagram”, brincou outro.