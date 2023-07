Venda de bonecas Barbie cresce 31% no Brasil com lançamento do filme

Categoria de bonecas completas com acessórios registrou alta de 59% de faturamento entre 10 e 16 de julho; crescimento nas vendas foi quase 3 vezes maior do que o aumento do faturamento da categoria de brinquedos

JAM STA ROSA / AFP Barbie é a segunda maior marca da indústria de brinquedos logo atrás dos carrinhos Hot Wheels



O lançamento do filme da Barbie tem impactado expressivamente a procura pelas bonecas no Brasil e no mundo. A venda dos brinquedos da marca apresentou crescimento de 31% no Brasil entre 10 e 16 de julho, em comparação com a semana anterior. O período antecede em uma semana a chegada do longa de Greta Gerwig aos cinemas. Os dados são da consultoria de comportamento do consumidor Circana, obtidos em primeira mão pela Jovem Pan. O levantamento ainda mostra que o crescimento nas vendas foi quase três vezes maior do que o aumento do faturamento da categoria total de brinquedos, que cresceu 13% na semana. A categoria “Fashion Dolls com Acessórios”, que contempla as bonecas Barbie mais completas e com vários acessórios, teve desempenho ainda melhor. Houve um crescimento de 59% de faturamento na semana de 10 a 16 de julho. Outro item com a licença, o carrinho de controle remoto, também teve um crescimento expressivo de 67% no período.

Apesar de não poder divulgar valores absolutos, a consultoria identificou um aumento nas buscas pelo brinquedo já no primeiro trimestre do ano. A Barbie apresentou a maior receita incremental em relação ao primeiro trimestre de 2022 na categoria Bonecas, com aumento de US$ 0,5 milhões. Além disso, ela ficou em 8º lugar entre os 10 principais itens na categoria Bonecas, sendo que os primeiros 7 itens eram itens da Barbie. Em 2022, Barbie foi a segunda marca da indústria de brinquedos logo após Hot Wheels. A receita da venda de brinquedos da marca em 2022 foi 4 vezes maior em comparação com seu concorrente mais próximo, a marca Baby Alive.

“Não é de hoje que as telas impactam diretamente no consumo. Produções de televisão e cinema já mexeram diretamente com o comportamento do consumidor durante o século XX. Hoje, grandes sucessos levam muitos fãs a comprar tudo o que pode fazer referência às séries e filmes, ainda mais quando um brinquedo icônico se torna filme. Observamos este fenômeno recentemente com o filme Super Mario Bros, que não só registrou um crescimento de 143% durante o mês de abril deste ano, como trouxe para o mercado 24 novos brinquedos. Um grande sucesso, normalmente, se traduz em consumo e o filme da Barbie também reflete esse comportamento”, afirma Célia Bastos, Diretora Comercial da Circana.

O filme dirigido por Greta Gerwig foi a 3ª maior estreia da história do Brasil, com 4,1 milhões de ingressos vendidos entre a quinta-feira e domingo da primeira semana. Estimativas da Warner Bros indicam que, em todo o mundo, foram arrecadados cerca de US$ 155 milhões (aproximadamente R$ 740 milhões) no fim de semana das primeiras exibições. O longa mostra a jornada de Barbie após ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita. Ela então parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.