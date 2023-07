Record TV quebra o silêncio e fala sobre o futuro de Carolina Ferraz na emissora

Ex-atriz da Globo está no comando do ‘Domingo Espetacular’ desde 2020

Reprodução/Record TV Carolina Ferraz apresenta desde 2020 o 'Domingo Espetacular'



A Record TV desmentiu nesta sexta-feira, 28, que a apresentadora Carolina Ferraz vai deixar o comando do “Domingo Espetacular”. Após ser divulgado pelo Notícias da TV que começou uma dança das cadeiras nos bastidores e que a ex-atriz da Globo poderia ser demitida, a emissora se posicionou. “A informação de que a profissional teria seu contrato com vencimento no fim do mês é fantasiosa. Como é de conhecimento de todos e já informado pela assessoria de imprensa da emissora em diversas ocasiões, Carolina é contratada pelo regime CLT, portanto sem contrato de duração específica”, informou a Record em nota enviada à Jovem Pan. Ainda de acordo com a reportagem do Notícias da TV, Carolina é vista como uma pessoa difícil nos bastidores e não é do tipo que veste a camisa da empresa, algo que estaria incomodando o veículo de comunicação. A Record rebateu dizendo que é “ficção” que a emissora esteja insatisfeita com o desempenho da apresentadora: “Carolina é elogiada e bem avaliada pela direção e colaboradores da empresa, estando sempre disposta a realizar todos os trabalhos propostos com o profissionalismo conhecido em toda sua carreira”. A apresentadora está no comando do “Domingo Espetacular” desde 2020.