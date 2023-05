Filipe Ret recupera carro milionário apreendido em blitz no Rio de Janeiro

Rapper explicou que foi autuado devido o veículo estar sem placa dianteira

Reprodução/Instagram/@filiperet Filipe Ret posa, no Rio de Janeiro, ao lado do carro avaliado em R$ 3 milhões



O rapper Filipe Ret disse na noite desta sexta-feira, 19, que conseguiu recuperar o seu veículo, avaliado em R$ 3 milhões, após ser apreendido em uma blitz, no Rio de Janeiro. No Instagram, Ret explicou que o McLaren GT foi levado pela polícia por estar circulando sem a placa da frente. “Muitas matérias colocaram: ‘Filipe Ret é parado na blitz da Lei Seca e tem carro apreendido’. Isso dá a entender que eu bebi, só que não. Estava legal, não bebi, fiz o bafômetro e fui aprovado”, iniciou. “Fui conduzido para a delegacia porque estava sem a placa da frente do carro. Sempre sigo a lei. Tudo meu é dentro da lei. Pago meus impostos e tudo que tenho, graças a Deus, é absolutamente legal”, acrescentou. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é considerado gravíssimo a infração de dirigir sem placa. Além de apreensão, o motorista perde sete pontos na carteira. Em caso de comprovação de crime, o condutor pode pegar de quatro a oito anos de prisão e multa. O artista, no entanto, comentou que a placa teria caído. Desta forma, Ret pôde retirar o veículo depois de pagar multa e recolocar a placa que faltava, além do reboque e a taxa de depósito no pátio do Detran.