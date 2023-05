Wanessa Camargo relembra primeiro encontro com Dado Dolabella: ‘Bateu um negócio’

Após viver um relacionamento nos anos 2000, casal voltou a namorar em outubro do ano passado

Reprodução/Instagram/@dadodolabella Dado Dolabella e Wanessa Camargo reataram namoro em outubro de 2022



A cantora Wanessa Camargo relembrou o primeiro encontro com o ator e também cantor Dado Dolabella no início dos anos 2000. Segundo ela, eles se conheceram nos bastidores de um ensaio fotográfico para uma revista adolescente na época. “A primeira capa que fiz na vida como cantora, o Dado era o modelo gato da revista. Eu namorava e ele também, mas ali já bateu um negócio. Depois eu precisei de um modelo para um clipe e chamei ele. Ele fez meu clipe e a gente não teve nada. Logo depois, terminei meu namoro e quando fui ao Rio, a gente começou a namora”, comentou Wanessa durante participação no programa Estação Band, da rádio Band FM. Em outubro do ano passado, o casal assumiu o namoro de novo. A artista, inclusive, brincou que o relacionamento que viveram há mais de 23 anos foi a primeira temporada. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. O Dado era campeão de cartas no país. Era muito assédio”, disse sobre o término devido a ciúmes. “Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada – e eu até levei isso para o meu casamento depois [com Marcus Buaiz, que terminou em maio de 2022]. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”, acrescentou.