Preta Gil experimenta perucas durante tratamento contra o câncer

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil faz tratamento contra um câncer no intestino



A cantora Preta Gil usou os stories do seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 19, para mostrar aos fãs que estava experimentando perucas em meio a um tratamento contra um câncer no intestino. Devido ao procedimento, a cantora relatou que o cabelo caiu muito nos últimos meses. Ela estava ao lado do hairstylist Thiago Freitas. “Cortei o cabelo, gente. Ele já tá aqui me dando soluções para a minha falta de cabelo, um aplique, um topinho. Eu amei! Eu amei de franjinha, vocês gostam?”, disse a artista. Na última terça-feira, 16, Preta Gil também usou suas redes socais para mostrar um momento de auto-cuidado. A cantora estava em um salão de beleza, dando uma atenção especial aos cabelos. “Estou me sentindo menos indisposta nesse processo de radioterapia. Estipulamos que terça-feira cuidamos do cabelo e do corpo. Tem pouquinho? Tem, mas a gente cuida”, falou a artista, que estava acompanhada do amigo Gominho. Preta Gil foi diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro deste ano. Os primeiros sinais da doença surgiram durante uma turnê do seu pai, o cantor Gilberto Gil. Desde então, ela tem usado as redes sociais e atualizando seus fãs sobre sua saúde e a luta contra a doença.