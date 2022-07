Filipe Ret se manifesta após ser detido: ‘Preciso passar mais tempo com meu filho’

Rapper pediu desculpas aos pais após a ação policial que investiga uma festa que aconteceu há um mês

Reprodução/Instagram/filiperet Filipe Ret pediu desculpas aos seus pais e disse que quer ficar mais tempo com o filho



O rapper Filipe Ret se manifestou nas redes sociais após ser detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última terça-feira, 19. “Obrigado por todas as mensagens de carinho e preocupação de vocês. Eu não sou perfeito, mas nada que faço é motivo de prisão. Peço sinceras desculpas ao meu pai, a minha mãe e a mãe do meu filho por terem suas casas invadidas e reviradas. Vocês não têm nada a ver com essa história e não mereciam isso”, escreveu o artista nos stories do Instagram. Em nota, a polícia informou que “foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao acusado, incluindo a casa de show onde foi realizada a festa”. Durante a ação, foram apreendidos um telefone celular, imagens de câmeras de segurança e entorpecentes. Ao ser encaminhado para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Ret foi autuado por “posse de drogas para consumo próprio” e liberado após assinar um termo circunstanciado. As investigações continuam. “Já estou bem, amo vocês! Agora preciso descansar e passar mais tempo com meu filho [Théo]”, enfatizou o cantor. A polícia está investigando uma festa que aconteceu há cerca de um mês, na qual teve uma suposta distribuição de maconha.