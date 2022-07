Filho de Maurício de Sousa compra placa de vídeo por R$ 14,5 mil e recebe potes de areia

Além de registrar a reclamação em sites especializados, ele fez um boletim de ocorrência e entrou com uma ação judicial de pequenas causas contra a empresa

Maurício Takeda e Sousa, filho do cartunista Maurício de Sousa, comprou uma placa de vídeo por R$ 14,5 mil na internet e recebeu uma caixa com três potes de areia. Em um vídeo no TikTok, ele comenta que ficou surpreso com a situação. “Sou uma pessoa calma, mas fiquei em choque”, afirmou durante a abertura da encomenda, vendida e transportada pela Amazon. De acordo com ele, entrou em contato com a empresa no mesmo dia que recebeu o produto. No entanto, até o momento, o problema ainda não havia solucionado. A embalagem estava lacrada, porém com inúmeras danificações. “Sempre gravo os vídeos quando são produtos de alto valor por segurança. Tinha medo de levar um golpe ou algo assim, mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo”, completou Maurício. Além de registrar a reclamação em sites especializados, ele fez um boletim de ocorrência na polícia e entrou com uma ação judicial de pequenas causas contra a empresa. A Amazon informou que está em contato com o cliente para solucionar o caso. A empresa também esclareceu que possui uma política de devolução e reembolso que protege os clientes que desejam retornar produtos adquiridos no site.