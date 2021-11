Final do Miss Brasil acontece pela primeira vez em alto mar; conheça as candidatas

Gravação do concurso acontece neste sábado, 6, e não contará com a presença da atual Miss Brasil Julia Gama, que foi dispensada pelos organizadores após críticas à competição

Reprodução/Instagram/missuniverso.brasil/05.11.2021 As 27 candidatas do Miss Brasil 2021 estão a bordo de navio para final do concurso



A gravação da grande final do Miss Brasil 2021 acontece neste sábado, 6, mas a vencedora só será revelada no próximo dia 9 de novembro, quando acontece a transmissão oficial do evento. Uma das grandes novidades é que pela primeira vez a final do concurso acontecerá em alto mar. As 27 competidoras já estão a bordo do cruzeiro “Vumbora pro Mar”, que tem como principal atração Bell Marques. Israel e Rodolffo e o grupo É o Tchan também farão apresentações no transatlântico em que as competidoras estarão a bordo para disputar o título de Miss. Este ano, o concurso está sendo organizado por Marthina Brandt, que foi eleita Miss Brasil em 2015. Outra novidade do evento é que ele não contará com a tradicional troca de faixa entre as vencedoras da antiga e da atual edição do concurso, isso porque Julia Gama, atual Miss Brasil e vice Miss Universo, foi dispensada do evento pelos organizadores do concurso.

A atual Miss não escondeu seu descontentamento e fez um desabafo nas redes sociais. Julia disse que chegou a ser convidada formalmente para participar do evento, mas dias depois recebeu um e-mail dispensando sua presença sem explicação. A Miss Brasil admitiu que possui “opiniões distintas” e “valores conflitantes” ao da organização do concurso, mas não esperava essa atitude. “É olhar para tudo vivido até aqui que me deixa triste e não poder encerrar este ciclo como manda o protocolo e a tradição do Miss Brasil: com um desfile digno, um discurso de despedida e coroando minha sucessora”, declarou. A organização do Miss Brasil 2021 afirmou que Julia descumpriu cláusulas do contrato, que prevê que a vencedora zele pela imagem do concurso. “A Miss gerou polêmica ao questionar na mídia e para fornecedores as regras do concurso, acusando a organização de ser ultrapassada e machista ao seguir as regras previstas no contrato de franquia com o Miss Universe, afetando, assim, a imagem do maior concurso de beleza do mundo”.

Conheça as candidatas ao Miss Brasil 2021:

Juliana Melo – Acre



Rafaela Barboza – Alagoas



Rebeca Portilho – Amazonas



Tainara Bacc – Bahia



Tereza Santos – Ceará



Ciao Gabriela – Distrito Federal



Eduarda Braum – Espírito Santo



Elisandra Cristina – Goiás



Juliana Costa – Maranhão



Gabriela Sousa Guimarães – Mato Grosso



Maria Eduarda Giraldi – Mato Grosso do Sul



Isadora Murta – Minas Gerais



Larissa Azevedo – Pará



Maria Beatriz – Paraíba



Marcella Kozinski – Paraná



Millena Vasconcelos – Pernambuco



Gaby Lacerda – Piauí



Mylena Duarte – Rio de Janeiro



Brenda Pontes – Rio Grande do Norte



Suellyn Scheffer – Rio Grande do Sul



Thaisi Dias – Rondônia



Jéssica Oliveira – Roraima



Bruna Valim – Santa Catarina



Bianca Lopes – São Paulo



Carol Valença – Sergipe



Luciana Gomes – Tocantins



Andreina Pereira – Amapá

