Brasileira Julia Gama, 2ª colocada no Miss Universo, celebra a conquista: ‘Beleza latina sendo reconhecida’

Vice-campeã do concurso parabenizou a mexicana Andrea Meza e agradeceu o apoio dos brasileiros

Reprodução/Instagram/juliawgama/18.05.2021 Julia Gama ficou em segundo lugar no Miss Universo 2021



A passagem de Julia Gama no Miss Universo não passou despercebida e, após ficar em segundo lugar na competição, ela segue desfrutando de todo o carinho que vem recebendo dos brasileiros. A vice-campeã ainda está em Miami, nos Estados Unidos, cumprindo alguns compromissos e, além de celebrar o sucesso que fez no concurso, ela também está comemorando nesta terça-feira, 18, mais um ano de vida. “Que lindo completar 28 anos com essa experiência incrível que estou vivendo. Desde que eu desci daquele palco [do Miss Universo], eu não consegui respirar. Para vocês terem uma ideia, só hoje de manhã eu conseguir falar com meu pai”, afirmou Julia nos stories do Instagram. A Miss Brasil também fez uma postagem agradecendo a torcida e o apoio que recebeu dos brasileiros, incluindo famosos como a atriz Larissa Manoela, o jogador de futebol Neymar e a influenciadora digital Pequena Lô.

Compartilhando fotos da sua participação no Miss Universo, Julia agradeceu: “Brasil, obrigada por tanto! Estou recebendo tanto amor, tantas mensagens lindas, tanto apoio, tanta luz, tanta energia boa. Estou muito grata! Eu não posso dizer que estou sem palavras para agradecer porque eu não estou… eu as tenho todas aqui e sempre terei. A palavra ‘obrigada’ estará na ponta da minha língua para ser usada o tempo todo e para sempre! Vocês estarão sempre em minhas orações e pensamentos! Que honra representar o meu país para o mundo inteiro ver. Que honra representar o nosso Brasil para o universo inteiro. Obrigada! Somos gigantes quando estamos juntos”. A brasileira foi para a final do concurso com a mexicana Andrea Meza, que acabou recebendo a coroa da sul-africana Zozibini Tunzi, vencedora em 2019. Vale lembrar que em 2020 o Miss Universo foi cancelado devido a pandemia da Covid-19. Desde 1968, uma brasileira não vence o concurso e, desde 2007, quando Natalia Guimarães quase conquistou o título, o Brasil não chega ao segundo lugar.

Rapidamente, os brasileiros usaram as redes sociais para expor não que concordavam com o resultado do Miss Universo deste ano e comentaram que, assim como Natalia, Julia também merecia levar o título. Com a repercussão, a vice Miss Universo de 2007 comentou sobre o despenho de Julia na competição: “Fiquei tão emocionada, tão feliz. É claro que eu queria que ela ficasse em primeiro lugar, mas eu sei que o segundo lugar também é maravilhoso. Temos que ter muito orgulho da nossa Miss Brasil, ela realmente foi impecável de cabo a rabo no concurso, desde que ela chegou lá, ela já estava brilhando e chamando atenção do mundo inteiro. Julia, você brilhou, você é uma estrela”. A vice-campeã do Miss Universo 2021 mostrou que não há rivalidade entre as competidoras e parabenizou a mexicana pela vitória. “O título deste ano era para pertencer a uma latina! É lindo ver a força e a beleza latina sendo reconhecidas. Sinto-me representada. Desejo o melhor para essa mulher incrível! Foi um prazer, uma honra compartilhar esta experiência inesquecível com esta mulher tão extraordinária”, escreveu Julia, que também revelou que muitas oportunidades profissionais já estão surgindo para ela.