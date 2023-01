‘Quem não roeu o osso não vai comer picanha’, diz Jojo Todynho após emagrecer 22 kg

Cantora revelou que está frequentando a academia e consultórios médicos para manter uma vida saudável: ‘Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar’

A cantora Jojo Todynho desabafou nas redes sociais sobre o seu processo de emagrecimento. Em resposta a um seguidor, ela afirmou que está sofrendo para manter a rotina de dieta, academia e consultas médicas. “Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil, minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio vou, sem ódio vou. faça sol, faça chuva, estou indo. Preciso muito, entendi que só eu posso fazer por mim”, afirmou. “Não tem mais o que fazer, não tem quem possa fazer a não ser eu. Se esforçar para ter uma vida melhor. A evolução você começa a ver quando você se pesa. De 159 kg, hoje estou com 137 kg. É uma grande evolução, fico muito feliz com isso, estou em busca de uma vida melhor, saudável. É importante, quando falo que devemos nos amar da forma que nós somos, não quer dizer que a gente não possa melhorar, que não tem que evoluir. Estou confiante, Deus está no controle. Vou ficar mais gostosa do que já sou. Quem não roeu o osso não vai comer picanha”, concluiu. A funkeira enfatizava, desde novembro do último ano, sua vontade de emagrecer. No segundo semestre, Jojo afirmou que passaria por uma cirurgia bariátrica, mas o procedimento não ocorreu.