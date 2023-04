Flay mostra como ficou sua pele após usar o chip da beleza: ‘Efeitos catastróficos’

Cantora disse que fez o implante de hormônios sem ter conhecimento no assunto e, por isso, decidiu se expor e fazer um alerta

Reprodução/Instagram/flay Flay contou que usou o chip da beleza sem procurar por maiores explicações



A cantora Flay mostrou como ficou sua pele após apostar em um implante de hormônios que ficou conhecido como chip da beleza. “Ele foi indicado para mim sem maiores explicações e eu simplesmente confiei”, declarou a ex-BBB no stories do Instagram ao publicar imagens (veja abaixo) da sua bochecha forrada de acnes. Ela explicou que decidiu expor os “efeitos catastróficos” do chip da beleza “para que outras pessoas não caiam nessa”. De acordo com a endocrinologista Lorena Lima Amato, esses implantes hormonais geralmente estão associados à ação anabólica e envolvem gestrinona e testosterona. “Sabemos que alguns hormônios aumentam a massa muscular e diminuem a gordura subcutânea quando associado a um treino e alimentação saudável. No entanto, o uso de hormônio para fins estéticos é absolutamente avesso aos endocrinologistas. O chip vulgariza um tratamento sério”, declarou.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou na terça-feira passada uma resolução que proíbe a prescrição de esteroides androgênicos e anabolizantes tanto para fins estéticos quanto para quem visa ganho de massa muscular e melhora no desempenho esportivo. Segundo o CFM, “os riscos potenciais de doses inadequadas de hormônios” são altos e “mesmo as doses terapêuticas podem desencadear efeitos colaterais danosos”. Flay, por exemplo, contou que sentiu várias mudanças no seu corpo após a aplicação dos hormônios. “Começou a cair bastante meu cabelo. A minha pele foi a minha maior tristeza. O meu rosto começou a encher completamente de espinha. Foi com o chip que ganhei 10 quilos”, contou a vencedora do “The Masked Singer Brasil” ao “Fantástico”.