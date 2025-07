Flora Gil lamenta morte de Preta Gil: ‘Você iluminou o mundo’

Cantora morreu nesse domingo (20), vítima de complicações em decorrência de um câncer no intestino

A empresária Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta de Preta Gil, lamentou nesta segunda-feira (21), a morte da cantora e enteada em uma postagem no Instagram. “E agora?”, escreveu em seu perfil nas redes sociais. “O amor é eterno. Juntas sempre, juntas até o final da jornada. Você iluminou o mundo. Te amo”, finalizou.

Na postagem, Flora compartilhou uma foto onde está de mão dada com Preta. A cantora morreu nesse domingo (20), vítima de complicações em decorrência de um câncer no intestino.

A madrasta e o pai de Preta já haviam se manifestado por meio de uma nota conjunta divulgada no Instagram no domingo. “É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família”, afirmou o comunicado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório