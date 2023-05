‘Foi horrível’, afirma repórter trans após Bruno, dupla de Marrone, perguntar se ela tem ‘p*u’

Sertanejo gravou um vídeo pedindo desculpas e definiu sua atitude como ‘totalmente infantil’ e ‘inconsequente’

Reprodução/Instagram/soulisagomes/brunodobem Lisa Gomes disse que se sentiu violada por Bruno após comentário transfóbico



Lisa Gomes, repórter do “TV Fama”, da RedeTV!, fez um desabafo após viralizar um vídeo no qual o cantor Bruno, dupla de Marrone, pergunta para a jornalista, que é uma mulher trans, se ela “tem p*u”. O caso aconteceu na última sexta-feira, 12, nos bastidores de um show que os sertanejos realizaram em São Paulo. “Foi horrível o que eu passei, foi horrível o que eu escutei, porque me trouxe a um lugar que não gostaria de estar novamente. Quando a gente passa por um processo de transição, esse processo é muito doloroso, muito difícil, porque eu nunca soube lidar muito bem com essa questão da aceitação, do corpo, tudo isso que vocês já conhecem em relação a mulheres trans. De uma forma mais clara: a gente nasce no corpo errado. Tive meus direitos violados, sim. Não estou aqui para chorar, não quero. Já chorei o que tinha para chorar, estou tomando calmante desde sexta-feira para tentar amenizar a situação”, falou Lisa em um vídeo publicado no Instagram. A repórter destacou que “transfobia não é opinião, é crime” e que estava no show trabalhando e não se divertindo. “Eu me senti invadida, com minha intimidade exposta de uma forma que eu não gostaria que fosse, então tudo isso me fez muito mal.”

Por considerar Bruno um “cantor sensacional”, Lisa não escondeu sua decepção com o comentário transfóbico do artista. “Eu me senti desrespeitada por você, sim, Bruno, e não gostaria que você sentisse isso também, porque é muito ruim. Você nunca vai passar e nunca vai sentir o que eu estou sentindo agora nesse momento”, declarou a repórter. Nas redes sociais, ela recebeu apoio de diversos famosos. O ator Carmo Dalla Vecchia gravou um vídeo em defesa de Lisa, já outros artistas comentaram o post da jornalista. “Mulher, sim, linda, forte e poderosa!!! Querida por todos! Estamos contigo. Você é alegria, é força, é luz!!”, disse Geisy Arruda. “Lisa, amiga querida! Você é gigante! Profissional impecável, maravilhosa! Se sinta acolhida! Estou com você!! Transfobia é crime!”, declarou Rafa Brites. “Uma profissional ímpar, todo respeito e amor a você!”, acrescentou Lucas Santos. Roberta Miranda, Eduardo Costa, Renata Banhara, Nany People e Astrid Fontenelle também deixaram mensagens de apoio. Em meio à repercussão negativa, Bruno gravou um breve vídeo se retratando: “Estou aqui para pedir desculpa para a Lisa Gomes pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Quero pedir desculpa, não tem como voltar no tempo. Perdão, Lisa Gomes”.

