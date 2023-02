Marrone tem crise de pânico após fazer cirurgia no rosto e retornar para casa

Cantor conseguiu controlar o ataque em casa, mas precisou ir ao hospital para retirada de pontos

Reprodução/Instagram/marrone Marrone realizou um lifting facial, procedimento estético que suaviza rugas e marcas de expressão



O cantor Marrone, dupla de Bruno, teve uma crise de pânico ao retornar para casa após passar por um procedimento cirúrgico. O sertanejo realizou um lifting facial, que busca rejuvenescer o rosto suavizando rugas e marcas de expressão. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Marrone confirmou a informação e explicou que a crise foi controlada em casa: “Não houve necessidade do cantor voltar ao hospital. O retorno de Marrone ao hospital aconteceu somente para retirada de pontos. O sertanejo já voltou para Goiânia e sua recuperação tem evoluído como o esperado”. O que pode ter desencadeado a crise não foi divulgado pela equipe do sertanejo. O artista de 57 anos realizou o procedimento estético em São Paulo e a cirurgia teria durado sete horas. Marrone não se manifestou nas redes sociais e ainda não mostrou aos seguidores o resultado do lifting. No último dia 10 de fevereiro, o cantor lançou com sua dupla o EP “Bruno & Marrone Revivem Sua História”.