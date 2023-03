Moacyr Franco revela mágoa que carrega de Bruno e Marrone; saiba o motivo

Artista não gostou da atitude da dupla sertaneja após ceder uma música que compôs para eles gravarem

Moacyr Franco é o compositor de 'Goiás é Mais', música gravada por Bruno e Marrone



O ator, cantor e compositor Moacyr Franco guarda uma mágoa dos cantores Bruno e Marrone. O artista falou do assunto ao comentar sobre a música Goiás é Mais, que foi lançada pela dupla sertaneja em 1995. “Ninguém sabe que eu sou o autor dessa música. Ninguém fala dessa música. Outro dia o Gusttavo Lima cantou tocando viola. Toca muito bem e cantou muito bem”, declarou Moacyr em um papo com André Piunti no YouTube. “Fiz essa música a pedido do governador de Goiás [da época], que me ofereceu um emprego de diretor da TV de lá. Eu [também] ia ser garoto propaganda do BEG, Banco do Estado de Goiás.” A parceria com o governo do Estado de Goiás não deu certo, mas Moacyr acabou escrevendo uma música sobre a região.

Nesse mesmo período, o compositor deu uma entrevista para uma rádio local e foi questionado sobre quais eram as duplas de Goiás que ele mais gostava e citou Bruno e Marrone. A dupla, dona do hit Dormi na Praça, ainda não era conhecida nacionalmente e se apresentava em um bar cujo dono era João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo. “Meia hora depois [da entrevista], quando cheguei em casa, estava o Bruno e o Júnior, que era o empresário dele, lá e dei essa música [Goiás é Mais] para ele”, contou o compositor. A dupla, no entanto, não manteve contato com Moacyr depois disso, e ele ficou chateado. “Nunca mais falaram comigo, impressionante. O Marrone outro dia estava em um estúdio e mandou um recadinho”, comentou. “A gente nasce e morre sozinho, só que sou um apaixonado por amigo e quando eu tomo a iniciativa de ser amigo de uma pessoa e nasce uma confraternização assim, eu acho um absurdo que isso não prossiga.”