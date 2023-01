Fotos do ex-ator pornô Kid Bengala aparecem em perfil de Luan Santana no Twitter

Cantor teve sua conta, que soma mais de 11,7 milhões de seguidores, hackeada nesta sexta-feira, 27

Reprodução/Instagram/luansantana Luan Santana teve sua conta no Twitter hackeada



O cantor Luan Santana teve sua conta no Twitter hackeada na madrugada desta sexta-feira, 27. Assim que conseguiu invadir o perfil do artista, o hacker divulgou fotos do ex-ator pornô Kid Bengala e também o perfil que possui na mesma rede social com o intuito de ganhar seguidores. “Na moral, conta de famoso não para (risos), é notificação toda hora nessa p*rra”, escreveu em um post. O artista sertanejo possui mais de 11,7 milhões de seguidores no Twitter. Em outra publicação, o hacker explicou por que agiu durante a madrugada. “Pessoal perguntando o motivo de ter feito isso às 3 da manhã, horário que os assessores estão dormindo, óbvio”, escreveu. O hacker ainda acrescentou que essa não é a primeira conta invade: “Me sigam aí, queridos, direto eu faço zoeiras como essa aqui, prometo que vocês vão gostar”. Na sequência, a pessoa que assumiu o controle da conta de Luan fez um post dizendo que pretende hackear a página de fofoca Choquei. A assessoria de imprensa do cantor informou à Jovem Pan que o departamento digital da empresa Faz Midia e a gravadora Sony Music entraram em contato com o Twitter internacional para solucionar o problema e conseguiram recuperar a conta por volta das 13h20.