Fred Bruno e Larissa Santos anunciam separação um mês após o fim do ‘BBB 23’

Casal se conheceu e engatou em um relacionamento quando estava participando do reality show da Globo

Reprodução/Instagram/fred Larissa Santos e Fred Bruno começaram a namorar no 'BBB 23'



O youtuber Fred Bruno e a influenciadora Larissa Santos anunciaram nesta sexta-feira, 26, que não estão mais juntos. O casal se conheceu e começou a namorar durante o “BBB 23”, que chegou ao fim há um mês. Nos stories do Instagram, Fred escreveu: “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses”. O youtuber aproveitou o momento para agradecer os fãs “por todo o suporte, torcida e carinho” e também falou que esse breve relacionamento ficará marcado considerando tudo que ele e Larissa viveram dentro da casa mais vigiada do Brasil.

“Desde o início das nossas participações no ‘BBB’ e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado para sempre”. Larissa fez um pronunciamento parecido em suas redes sociais sobre o término. “Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos. Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará o carinho pelo que vivemos nesses últimos meses. Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada de coração por tudo”, postou a ex-BBB.