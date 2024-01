Mel Maia assume namoro com surfista português

Atriz assumiu seu relacionamento com José Maria Pereira em publicação nas redes sociais: ‘Seu amor me consertou’

A atriz Mel Maia revelou que está namorando o surfista português José Maria Pereira. O casal comemorou o Réveillon juntos em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e a influenciadora compartilhou uma série de fotos ao lado do amado em suas redes sociais, acompanhadas da legenda “Seu amor me consertou”. A publicação confirma os rumores que surgiram sobre um possível relacionamento entre os dois após a viagem de Mel para Portugal em setembro de 2023, onde ela teria conhecido o surfista. Contudo, nem tudo foi perfeito na virada do ano da atriz. Mel reclamou do assédio dos fãs que estavam na porta da casa onde ela e sua família estavam hospedados e pediu respeito a sua privacidade.