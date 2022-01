Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

Informação foi confirmada pela assessoria do surfista, mas causa da separação ainda não foi anunciada; casal estava junto desde 2020

Reprodução/Instagram @yasminbrunet Durante a semana, Medina anunciou que não disputaria as primeiras etapas da WSL para cuidar de sua saúde mental



O casamento entre o surfista e atleta olímpico Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet chegou ao fim. A informação foi confirmada à Jovem Pan na manhã desta quinta-feira, 27, pela assessoria do esportista. Anteriormente, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, havia publicado o anúncio do término. O motivo do divórcio não foi confirmado pela equipe de Medina, que também informou que o surfista ainda não decidiu se irá se pronunciar publicamente sobre o assunto em breve. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Yasmin Brunet ainda não se posicionou. Nas redes sociais, o casal mantém as fotos juntos. Medina e Brunet se casaram em 2020, no mesmo ano em que começaram a namorar, em uma cerimônia intimista no Havaí. O momento não contou nem com a presença de familiares. Nesta semana, o surfista anunciou que ficará de fora das primeiras etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL) para cuidar de sua saúde mental, alegando ter vivido uma “montanha russa de emoções dentro e fora da água”.