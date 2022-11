Gabriela Prioli diz que presenciou ‘semi-suruba’ na casa de Anitta: ‘Escapei’

Apresentadora disse que estava dormindo na casa da cantora quando notou pessoas entrando no quarto

Reprodução/Instagram/gabrielaprioli/anitta Gabriela Prioli falou que interrompeu a 'semi-suruba' na casa de Anitta para dormir



A advogada e apresentadora Gabriela Prioli disse que passou por uma situação embaraçosa na primeira vez que dormiu na casa da cantora Anitta. Durante um papo com o ator Tiago Abravanel no programa “À Prioli”, da CNN, a amiga da poderosa revelou: “Na primeira vez que eu dormi na casa da Anitta, eu escapei de uma semi-suruba”. O ex-participante do “BBB 22” demonstrou espanto e questionou: “Por quê?”. Prioli então explicou: “Porque sim. Eu estava dormindo lá sozinha, meu marido nem estava lá. Eu não sou da suruba”. A apresentadora, que é casada com DJ Thiago Mansur, contou que teve que interromper a “semi-suruba”, pois não estava conseguindo dormir. “Começaram a entrar pessoas ali no quarto que eu estava dormindo e a única coisa que eu pensava era: ‘Deus, me tira daqui’. Eu só tinha um Dorflex, eu tomei [e pensei]: ‘Me faz dormir, por favor, por favor, por favor’. Não, eu não dormi e, no fim, acabou que eu fiz a tia chata, levantei e falei: ‘Vamos parar’.” Prioli falou que essa é uma versão resumida da história e que um dia vai contar em detalhes tudo o que aconteceu, pois a dona do hit Envolver já disse para ela que não se importa. “Você chega para ela [Anitta] e fala: ‘Amiga, posso contar essa história?’. E ela: ‘Claro, por favor, conta”, comentou a apresentadora aos risos.