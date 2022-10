Gabriela Spanic, de ‘A Usurpadora’, diz que irmã gêmea sofreu tentativa de homicídio

Artista expôs sua indignação nas redes sociais e teme que o ex-cunhado tenha ordenado ataque

Reprodução/Instagram/gabyspanictv Gabriela Spanic acredita que o ex-marido da irmã pode estar envolvido em ataque



A atriz Gabriela Spanic, famosa no Brasil por viver Paola e Paulina na novela “A Usurpadora” (1998), afirmou que sua irmã gêmea, Daniela Spanic, sofreu uma tentativa de homicídio. De acordo com a imprensa mexicana, o ataque aconteceu do lado de fora da Vara de Família na Cidade do México. Daniela, que foi ao local resolver questões do seu divórcio com Ademar Nahum, aguardava para entrar quando um homem a acertou na cabeça — especificamente na região em que já fez uma cirurgia. Embora ainda não haja provas, há um receio de que o ataque tenha sido ordenado pelo ex-marido de Daniela. Após o ataque, ela pediu ajuda para o seu ex-agente, Rodrigo Fragoso. “Felizmente, moro perto. Quando cheguei, ela estava quase desmaiada, ela ficou muito aflita. Estão cuidando dela”, contou Rodrigo ao programa “Gossip No Like”. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a protagonista de “A Usurpadora” disse que ela e a irmã estão cansadas das injustiças que vêm sofrendo. “Minha irmã foi agredida em via pública”, disse indignada. “Isso foi uma tentativa de homicídio, não diga que é mentira.” Gabriela continuou dizendo que sua irmã está bem, mas que elas não deixarão o caso passar batido: “Chega de covardes mexendo com as mulheres. Vamos fazer a denúncia e se acontecer alguma coisa com a gente tenho suspeitas do Sr. Ademar Nahum”.