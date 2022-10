Perlla defende inocência do marido preso em operação da Polícia Federal

Cantora quebrou o silêncio e divulgou uma nota assinada pelo advogado que representa Patrick Abrahão

Reprodução/Instagram/patrickabrahao Perlla postou uma nota dizendo que Patrick Abrahão é inocente



A cantora Perlla publicou uma nota nesta sexta-feira, 21, dizendo que seu marido, o empresário Patrick Abrahão, é inocente. Ele foi preso na última na quarta-feira, 19, em uma operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Receita Federal e a ANM (Agência Nacional de Mineração) que desarticulou uma organização criminosa “responsável por implementar um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países”. De acordo com a PF, essa organização também praticou crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. A nota divulgada por Perlla foi assinada pelo advogado Farlei Louback Zanon e diz o seguinte: “No que tange a operação desencadeada pela Receita Federal, Agência Nacional de Mineração e da Polícia Federal da Comarca de Campo Grande/MS, denominada La Casa de Papel, cabe esclarecer que os Srs. Patrick Abrahão Santos Silva e Ivonélio Abrahão da Silva, negam veementemente as acusações e com o deslinde da demanda pretendem demonstrar suas inocências. Cabe salientar que os Senhores Patrick e Ivonélio acreditam na justiça e caso necessário se colocam à disposição para qualquer eventual esclarecimento”. A PF cumpriu no início da semana seis mandados de prisão preventiva contra os líderes dessa organização criminosa na Operação La Casa de Papel, além de 41 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande/MS em vários estados do país. Segundo as investigações, o esquema de pirâmide financeira captou recursos de mais de 1,3 milhão de pessoas e gerou um prejuízo aos investidores estimado em R$ 4,1 bilhões. Essas operações teriam começado em 2019 e só foram interrompidas após a ação da polícia.