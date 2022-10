Deolane pede ação de equipe jurídica após expulsão de Tiago de ‘A Fazenda 14’

Advogada julgou injusta a atitude da produção do programa e pediu auxílio; irmã da peoa se posicionou

Reprodução/Record TV Deolane Bezerra pediu que sua equipe jurídica preste apoio a Tiago após expulsão



Deolane Bezerra considerou injusta a expulsão de Tiago Ramos de “A Fazenda 14” e solicitou que sua equipe jurídica preste apoio ao peão. O modelo deixou o jogo após uma briga com Shayan, também expulso. Eles se agrediram ao vivo e, após analisar as imagens, a produção do programa comunicou aos peões que eles não retornariam ao jogo. A notícia pegou todos de surpresa e o assunto repercutiu na casa. “Ele pode questionar [a expulsão]”, afirmou a advogada. “Ele deve questionar”, concordou Vini Buttel. “E muito. Eu peço a todo o meu setor jurídico para dar apoio para ele. Todo. Muito injusto isso daí”, disparou Deolane. A advogada Dayanne Bezerra, irmã da viúva de MC Kevin, atendeu ao pedido da peoa e se manifestou nas redes sociais: “Tiago, vamos te dar todo suporte, fique tranquilo temos um suporte jurídico, com profissionais qualificados, além é claro de contar com a gente, acima de tudo somos advogadas, muito bem formadas! E você não está sozinho nessa”. Por quebrar uma das cláusulas do contrato, o participante que é expulso do reality costuma perder o cachê que recebeu para entrar no jogo e os prêmios que conquistou no período em que permaneceu na casa. A equipe do ex-padrasto de Neymar se manifestou nas redes sociais sobre sua saída: “Obrigado a todos os fãs, fã-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele de ‘A Fazenda 14’. Vem, Tiago, estamos te esperando com muito amor. Tropa do Ti até o fim”.

A Deolane pediu para todo departamento jurídico dela ajudar o Tiago em uma possível ação contra a TV Record?#AFazenda pic.twitter.com/YLMH4vZMtp — Haftas Arden 🌪️(GI) 🌵 (JU) (@HaftasArden) October 21, 2022