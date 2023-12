Gaby Amarantos critica Pitty após polêmica com Beyoncé: ‘Pense muitas vezes antes de falar’

Gaby Amarantos exaltou ações da BeyGOOD, organização beneficente da diva pop americana

A cantora Gaby Amarantos fez uma carta aberta para Pitty. Apesar de amiga da artista, a paraense justificou o comunicado como um toque em diálogo com Pitty após ela chamar Beyoncé de “Irmã Dulce“. “Te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você. Por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo a vontade pra dizer que discordo de ti, mana. Quando você como mulher branca questiona o trampo memorável da BeyGOOD, tu tens que pensar muitas vezes antes falar. Pra quem precisa de ajuda não existe timing certo”, declarou. “Para nós, artistas e pessoas negras desse país, ver uma artista do tamanho dela olhando para o Brasil, para o Nordeste e para tua cidade com olhar de cuidado e solidariedade nos faz acreditar também podemos”, disse. Na ocasião Pitty havia dito que “Beyoncé fez a Irmã Dulce” ao vir para Salvador divulgar o filme da turnê Renaissance na última semana. A baiana ainda elogiou o projeto musical recente de Manu Gavassi e disse que a americana estava em “timing” errado ao vir ao país.