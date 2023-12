PC Siqueira postou vídeo sobre solidão antes de morrer; confira

Apresentador desejou um Feliz Natal e Ano Novo para as pessoas solitárias e disse que elas não estavam sozinhos; ele foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27

Reprodução/Instagram/pecesiqueira PC Siqueira se suicidou no dia 27 de dezembro



O apresentador PC Siqueira, que foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27, postou há três dias um vídeo falando sobre solidão e desejou um Feliz Natal e Ano Novo para as pessoas solitárias como ele. “Feliz natal pra você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana pra fazer festa. Você não está sozinho!”, escreveu na publicação. A postagem assustou seus seguidores que mandaram mensagens de apoio e um até chegou a comentar para que se programassem para que em 2024 ele passasse as festas com eles. PC Siqueira chegou a responder a publicação. “Combinado”, disse ele. Em seu canal no Youtube o último vídeo tinha sido há uma semana, onde falava sobre término do namoro e amor-próprio. Segundo a Polícia Militar, o apresentador se suicidou.