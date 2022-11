Gal Costa se ofereceu para ter filho com Milton Nascimento por motivo inusitado; saiba qual

Cantora também tentou engravidar do seu ex-marido Marco Pereira, mas uma menopausa precoce a impediu

Reprodução/Instagram/galcosta Gal Costa contou em entrevista que tinha um projeto de ter um filho com Milton Nascimento



A cantora Gal Costa pensou em ter um filho com o cantor Milton Nascimento. A artista, que morreu na manhã desta quarta-feira, 9, aos 77 anos, não namorou o intérprete de Maria, Maria, mas revelou que cogitou ter um filho com ele por um motivo inusitado. Em uma entrevista concedida ao jornal O Globo em 2021, ela explicou: “Lembro que me oferecia para ter filho com todo mundo (risos)… porque o sonho da minha vida era ter um filho. E eu não engravidava. Minha mãe falava: ‘Gracinha’, ela me chamava assim, ‘adote uma criança’. Mas achava que filho tinha que ser parido. Hoje, sei que filho é amor. Eu e Bituca [Milton Nascimento] tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só, que oferecida eu era… (risos). Mas era por causa das nossas vozes. Achávamos que um filho nosso teria uma voz especial”. Gal contou ainda que quando estava casada com o violinista Marco Pereira, eles tentaram engravidar, porém não conseguiram. “Fui averiguar… tive uma menopausa precoce [aos 42 anos], não estava ovulando mais.” Em 2007, ela decidiu adotar Gabriel, que na época tinha dois anos. Na mesma entrevista, ela definiu o filho, que atualmente está com 17 anos, como “uma luz na sua vida” e revelou uma vontade de ser avó. “Tudo que sonho na vida é que Gabriel encontre uma mulher que realmente goste dele e construa uma família. Rezo muito por isso. Quero ter um netinho, porque ele vai ser um pai maravilhoso”, disse a cantora na ocasião.