Geraldo Luís diz que recebeu ‘milagre’ após passar por cateterismo: ‘Não tenho mais 20 anos’

Reprodução/Instagram/@geraldobalanca Geraldo Luís passou por cateterismo em São Paulo



Geraldo Luís fez uma live em sua conta no “Instagram”, na tarde deste domingo, 21, para explicar por que precisou ser internado para passar por um cateterismo. De acordo com o apresentador da TV Record, ele foi ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, apenas para realizar uma bateria de exames, mas precisou passar pelo procedimento após a análise dos médicos. Diabético, o jornalista de 50 anos conta que as sequelas da Covid-19 agravaram a situação.

“Os médicos fizeram um cateterismo para saber o que estava acontecendo e descartar a possibilidade de um infarto. Eles comprovaram que eu tenho placas de gordura nas coronárias, e a Covid pode ter agravado [o quadro]”, comentou Geraldo Luís. “Mais uma vez foi a presença de Deus, de Jesus, porque não precisou colocar o stent, que é uma molinha que vai por esse buraquinho, esse caninho que furaram aqui, até o coração”, disse ele, ao mostrar um curativo no antebraço.

“Não tenho mais vinte anos de idade. De uma semana para cá, comecei a ter uma canseira absurda. Pensei que fosse a diabetes, que realmente estava descompensada. Na quarta, a minha pressão deu uma subida séria e, na sexta, senti um mal-estar e uma sensação muito ruim. Imediatamente liguei para minha médica e fui para o hospital”, continuou o apresentador, que precisará passar por uma dieta. “Se eu não cuidar dessas placas, que já estão entre 25 e 30%, elas podem aumentar, entupir as artérias e culminar em um infarto”, acrescentou.