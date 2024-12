Gil do Vigor diz que sonha em ser Presidente do Brasil: ‘Quero dar o tom’

Em suas declarações, ele enfatizou o desejo de contribuir de forma significativa para o país, fazendo uma analogia entre a função do presidente e a de um maestro que coordena uma orquestra

Gil do Vigor, aos 33 anos, revelou sua ambição de um dia assumir a presidência do Brasil. Em suas declarações, ele enfatizou o desejo de contribuir de forma significativa para o país, fazendo uma analogia entre a função do presidente e a de um maestro que coordena uma orquestra. “Tenho muita vontade de liderar o Brasil para dar o tom. Falo muito que o presidente é como se fosse o maestro de uma orquestra”, disse. Atualmente, Gil está se dedicando a um doutorado nos Estados Unidos, mas já traça planos para voltar ao Brasil assim que finalizar seus estudos. Ele acredita que sua experiência acadêmica poderá enriquecer sua futura atuação política. Em uma de suas falas, Gil afirmou: “Quero, de fato, concorrer a presidente do Brasil”, disse no Altas Horas, da Rede Globo. A trajetória de Gil, que ganhou notoriedade como economista e influenciador, mostra seu interesse em se tornar uma figura relevante no cenário político brasileiro. Com essa meta em mente, ele se prepara para um retorno ao país, onde pretende iniciar sua caminhada rumo à presidência.

