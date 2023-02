Gil do Vigor é coagido nos EUA e aponta homofobia: ‘Fez sinal de arma’

Ex-BBB disse que um homem se incomodou com o fato de ele estar dançando enquanto abastecia seu carro

Reprodução/Instagram/gildovigor Gil do Vigor contou episódio de homofobia que sofreu nos EUA



O ex-BBB Gil do Vigor relatou nesta segunda-feira, 6, nas redes sociais que foi vítima de homofobia em um posto de gasolina. Pelo simples fato de estar dançando, ele foi coagido por um homem que passava pelo local. “Enquanto abastecia o carro, eu estava dançando (sempre faço isso), um homem passou dentro do carro ao meu lado, abriu a janela e fez sinal de arma como se estivesse atirando em mim, mas sem a arma, apenas o gesto. Fiquei assustado na hora, mas depois entendi o acontecido! O preconceito mata”, escreveu o economista, que está fazendo PhD nos Estados Unidos. “As pessoas se sentem ofendidas pelo simples fato de existirmos. Meu sonho é um dia vivermos em um mundo seguro para ‘todes’.” O ex-BBB recebeu apoio. “A gente fica assustado, mas jamais perderemos o rebolado”, comentou uma pessoa. “Sinto muito, Gil! Eles jamais vão vencer nosso direito de existir”, escreveu outra. “Cuidado, Gil, a coisa está pior aí do que aqui”, acrescentou mais uma.

Recentemente, o economista foi chamado de “bicha caricata” por Fred Nicácio no “BBB 23”. A declaração do médico repercutiu de forma negativa nas redes sociais e o ex-participante do “BBB 21” decidiu se manifestar. Em vídeos publicados nas redes sociais, o economista disse que o Brasil não gostou dele por ele ser caricato, mas pelo fato de ser “sincero, honesto, da cachorrada, acadêmico, pesquisador, religioso e missionário”. “Entre todas as minhas características, uma delas é que eu era uma bicha, que consegui me aceitar e me assumir dentro de um reality show”, disse o ex-BBB, que tinha 29 anos quando entrou na casa mais vigiada do Brasil.