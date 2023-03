Susan Boyle faz rara aparição 13 anos após ficar famosa cantando em reality; veja

Cantora ganhou fama ao cantar ‘I Dreamed A Dream’, do musical ‘Les Misérables’, no ‘Britain’s Got Talent’

Reprodução/ITV Susan Boyle ficou conhecida ao participar do 'Britain's Got Talent'



A cantora Susan Boyle fez uma rara aparição ao ficar hospedada em um hotel na Irlanda. A artista de 61 anos ganhou fama mundial ao cantar I Dreamed A Dream, canção do musical “Les Misérables”, no reality show “Britain’s Got Talent” em 2009. A imagem que mostra como a cantora está atualmente foi postada no perfil oficial do hotel em que ela ficou hospedada. “Foi um prazer receber Susan Boyle no Knock House recentemente. Susan é uma senhora fabulosa e sempre gostamos de vê-la voltar aqui”, diz a legenda do post, indicando que a artista escocesa já se hospedou no local outras vezes.

“Como é bom vê-la, ela tem uma voz maravilhosa que pode curar”, comentou um seguidor. “Linda senhora e linda voz, eu gostaria que ela fizesse uma turnê novamente”, escreveu outro. “Por que ela não canta mais?”, questionou mais um. Em entrevistas anteriores, Susan contou que após ser diagnosticada com diabetes, ela decidiu mudar seu estilo de vida e, consequentemente, emagreceu. Após participar do “Britain’s Got Talent”, a cantora que sofreu bullying na infância lançou álbuns que venderam mais de 20 milhões de cópias – fazendo sucesso no Reino Unido. Mesmo com fama e dinheiro, ela continuou morando no mesmo lugar e seguiu cantando no coro da igreja. Susan também passou a se dedicar a causas sociais. Pouco ativa nas redes sociais, o seu post mais recente da cantora no Instagram é de novembro de 2021.