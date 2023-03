Político do Novo apresenta denúncia contra MC Pipokinha por shows com público adolescente

Lucas Pavanato de Oliveira diz que canções e coreografias sugerem atos de ‘sexo explícito simulado’

Reprodução/Instagram/pihrainha Pedido contra MC Pipokinha acontece após série de vídeos da funkeira em que bailarinos sugerem cenas de sexo no palco



Um suplente de deputado estadual, identificado como Lucas Pavanato de Oliveira (Novo-SP), apresentou nesta terça-feira, 28, uma denúncia ao Ministério Público do Estado de São Paulo contra a cantora MC Pipokinha por apresentar canções e coreografias ensaiadas que “sugerem à criança e ao adolescente cenas de sexo explícito simulado”. Na denúncia, Pavanato afirma que a artista promove shows “com conotação estritamente sexual” e que “ultrapassa o limite do aceitável, a partir do momento em que se apresenta para um público infantil / adolescente”. “O evento artístico não representa e nem proporciona, deveras, um ambiente saudável aos jovens em formação”, diz o suplente na denúncia, que pede a verificação da “real intenção” da cantora em vender ingressos “para o público composto por menores de idade”.

O pedido de investigação contra MC Pipokinha acontece após a repercussão de uma série de vídeos de apresentações da funkeira em que bailarinos e a artista sugerem cenas de sexo. Em outras gravação, divulgada nas redes sociais, a cantora recebeu sexo oral de outra mulher em cima do palco durante um show. No polêmico vídeo, é possível ver a fã da cantora tirando a roupa e, ao ficar totalmente nua, ela pratica o ato sexual na cantora. Na denúncia, o suplente Lucas Pavanato esclarece que não buscar censurar o gênero musical funk, nem a própria funkeira, mas defende que não deve ser permitido a realização de shows da MC para o público jovem e pede apuração de possíveis crimes cometidos pela cantora. “Bem como para que seja verificada a viabilidade de adoção de medidas incidentais protetivas do interesse dos menores, a fim de evitar que eles venham a frequentar o show da cantora denunciada”, conclui a denúncia.